بدء الانتخابات الرئاسية في إيران… الخامنئي: يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني

طهران-سانا

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي اليوم بدء الانتخابات الرئاسية في إيران وافتتاح مراكز الاقتراع أمام الإيرانيين لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين أربعة مرشحين.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة إضافة إلى انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة وذلك في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة الثانية عشرة مساء مع إمكانية التمديد حتى الساعة الثانية من فجر غد السبت في حال الضرورة.

وبدأ الإيرانيون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع بعيد فتحها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .

وتجري المنافسة في الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الأربعة إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي بعد انسحاب كل من علي رضا زاكاني وسعيد جليلي ومحسن مهر علي زادة.

وتم تخصيص 66 ألفاً و 800 مركز اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية و75 ألفاً و15 مركز اقتراع لانتخابات المجالس البلدية والقروية.

في هذه الأثناء أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي ضرورة المشاركة الواسعة للشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية.

وشدد الخامنئي خلال إدلائه بصوته اليوم على أن المشاركة الواسعة للشعب الإيراني في صناديق الاقتراع لصالح البلاد وتقرير مستقبلها وقال إن “يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني”.

ووفق الإحصاءات الرسمية فإن قرابة الستين مليون إيراني مدعوون للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية الثالثة عشرة وانتخابات المجالس البلدية والقروية السادسة والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

وينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبيه المطلقة لأصوات الناخبين وفي حال عدم حصول ذلك يعاد إجراء الانتخابات مرة ثانية يوم الجمعة من الأسبوع التالي علي أن يشارك فيها مرشحان نالا أصواتاً أكثر من الباقين.