ملتقى سوري إيراني لتطوير التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين

دمشق-سانا

تركزت محاور ملتقى تجاري اقتصادي سوري إيراني حول أبرز محطات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتجاوز الصعوبات التي تواجه العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

وضم الملتقى الذي عقد في فندق داما روز بدمشق ونظمته الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة بالتنسيق مع مركز تجارة إيران صناعيين ومستثمرين وتجاريين من الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة واتحاد الغرف الصناعية والزراعية والتجارية السورية ومركز التجارة الإيراني.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أكد أن العمل يتم على رفع مستويات التبادل التجاري الثنائي ومناقشة مجالات التعاون عبر مقايضة المنتجات بين البلدين وآليات هذه المقايضة وطبيعة المواد إضافة إلى التعاون في المجال الاستثماري والمشاريع التي ستنفذها الشركات الإيرانية والمشاريع المشتركة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص ورفع مستويات التبادل التجاري والآليات التي تساعد على تسهيل تبادل السلع والتعاملات المالية بين الجانبين بما يساعد على تذليل المعوقات لدى الشركات الإيرانية والسورية.

ودعا الوزير الخليل غرف الصناعة والزراعة والتجارة وغرفة التجارة السورية الايرانية المشتركة إلى تقديم قائمة بالمواد التي يمكن تصديرها واستيرادها من وإلى إيران وقيم المواد وكمياتها إضافة إلى ما سيتم طلبه من احتياجات للقطاع العام.

واستعرض وزير الاقتصاد أبرز نتائج لقاءات الوفد الإيراني مع الجانب السوري لافتا إلى أنه على مستوى التحويلات المالية ستكون هناك آلية محددة تختصر عناء الوقت وتسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري والاستثماري وعمل الشركات الايرانية تجاه الاستثمارات في سورية.

وفيما يتعلق بالنقل أشار الخليل إلى أنه يتم العمل على مجموعة من الخيارات اختصارا للزمن عبر النقل البري بما يفيد حركة التجارة بين البلدين إضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد المعتمد بين البلدين.

وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي نوه بما تم التوصل إليه بين الجانبين وأكد أنه في إطار التعاون الاقتصادي المشترك تم اتخاذ قرارات ووضع برامج لتطوير التبادل التجاري والاستثماري كما تم الاتفاق على إنشاء اللجنة المركزية لإعادة الإعمار في سورية.

وأوضح إسلامي أن الزيارة تخللها اتخاذ قرارات واضحة لتفعيل المقايضة بين البلدين وتوجيه موضوع النقل والذي كان سابقا من أحد معوقات التجارة وكذلك التطرق إلى مناقشة الفرص والإمكانيات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الصادرات السورية إلى إيران داعيا رجال الأعمال لاستثمار الفرص والامكانيات المتاحة بخطوات فعلية.

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة ارتقاء العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية وتطوير التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين ودعوة الجهات الايرانية للاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والاستفادة من التقنيات الإيرانية الحديثة وإقامة معارض للبيع في إيران بهدف تعريف المستهلك الإيراني بالمنتج السوري.

حضر الملتقى الذي تخللته جلسة حوارية بين الصناعيين السوريين والإيرانيين السفير الإيراني في سورية مهدي سبحاني ونائب رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني والمهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفهد درويش رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة من الجانب السوري.

منار ديب وهيلانه الهندي