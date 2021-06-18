متحف طرطوس يستضيف عرضاً لأهم الآثار والمواقع الأثرية في المحافظة

طرطوس-سانا

قدم عدد من الباحثين والمختصين عرضاً لأهم المواقع والمكتشفات الأثرية في محافظة طرطوس ضمن الندوة التي أقامتها المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع البعثة الهنغارية العاملة في قلعة المرقب في متحف طرطوس اليوم.

الندوة التي جاءت تحت عنوان “المكتشفات الأثرية في طرطوس” قال عنها المدير العام للآثار والمتاحف محمد عوض في كلمة إنها لقاء ثقافي في مكان أثري حيث الهوية السورية الجامعة التي حاول الإرهاب تدميرها مشيراً إلى أن طرطوس تمتلك مواقع أثرية مهمة والحفاظ عليها مسؤولية جمعية.

مدير الآثار والمتاحف بطرطوس مروان حسن أشار في تصريح لسانا إلى أن الندوة تتضمن محاور رئيسية يقدم خلالها المحاضرون معلومات حول المواقع وآخر المكتشفات الأثرية بالمحافظة تنتهي بجلسة نقاش عامة إضافة إلى معرض للكتب والمنشورات الخاصة بالمديرية ومعرض لصور توثيقية يتم وضعها على سور المتحف تستبدل معلوماتها بشكل دوري كل ثمانية أشهر بهدف تقديم كل المعلومات وأحدثها عن المواقع الأثرية بالمحافظة.

بالاج ماجور مدير الجانب الهنغاري في البعثة السورية الهنغارية المشتركة أوضح أن البعثة تعمل في قلعة المرقب منذ عام 2007 وحققت نتائج مهمة مع الجانب السوري منها اكتشاف أكبر لوحة في كنيسة القلعة التي تحولت فيما بعد الى جامع مرسومة بأياد أوروبية نهاية القرن الثاني عشر تحوي رسومات آيات ليوحنا المعمدان.

وأشار بالاج إلى اكتشاف مدينة ثالثة في الموقع مساحتها 10 هكتارات وهي بمثابة مدينة كاملة حولها جدران متأصلة فيها كنائس ومقبرة لتصبح مساحة قلعة المرقب بهذا الاكتشاف أكبر بنحو ثلاث مرات عما كانت عليه.

وقدم الدكتور همام سعد مدير التخطيط والدراسات بالمديرية العامة محاضرة عن موقع عمريت وأهميته كمدينة فينيقية على الساحل السوري والعناصر الأثرية التي ظهرت فيها منذ بداية الأعمال في القرن التاسع عشر حتى الآن.

ويندرج العمل في عمريت وفقاً لسعد ضمن مشروع “أطلس للمواقع الأثرية” الذي أطلقته مديرية التنقيب بالمديرية العامة بداية العام الحالي بهدف حصر المواقع الأثرية وإحداثياتها بإستخدام نظام المعلومات الجغرافي مع إدراج الوثائق والمعلومات المتعلقة بها لتكون قاعدة بيانات متاحة للباحثين والمهتمين مع تشكيل فرق عمل بالمحافظات تقوم بالمسح الميداني والمكتبي لتجميع المعلومات ومقارنتها بالنتائج السابقة.

سعد علي رئيس شعبة التنقيب بدائرة آثار طرطوس قدم شرحاً عن موقع “تبة برمائيل” في بلدة المنطار بناحية الحميدية لافتاً إلى أن العمل بدأ بالموقع أوائل عام 2010 وكان عبارة عن أسبار اختبارية تبين لاحقاً أنه موقع أثري اكتشفت فيه لوحة فسيفسائية عليها رسومات نباتية وحيوانية وهندسية وسراج فخاري يحوي 57 قطعة نقدية ذهبية مرسوم عليها صور لأباطرة حكموا خلال الفترة البيزنطية إضافة إلى مكتشفات أخرى كالقبور الفردية وبعض اللقى الأثرية.

أمين متحف طرطوس صبا عمران رأت أن قيام نشاط أثري بموقع أثري تاريخي يضفي قيمة أخرى لأهمية الموقع ومكانته فضلاً عن إسهامه بتوسيع الوعي بين الأجيال الشابة على أهمية التراث ويجسد الانتماء العميق للجذور.

فاطمة حسين