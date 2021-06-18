يروي القصة الكاملة للحرب على سورية.. كتاب جديد للإعلامي رياض أحمد ضمن مشروعه التوثيقي

طرطوس-سانا

يروي كتاب “نصر الإدارة والإرادة.. الحرب على سورية” الذي صدر مؤخراً للكاتب والإعلامي رياض أحمد القصة الكاملة للحرب على سورية وما جرى فيها خلال فترة تجاوزت العشر سنوات.

ويأتي الكتاب استمراراً لمشروع أحمد التوثيقي “كي لا ننسى.. اذكرونا” مجسداً روايات حقيقية عن بطولات الجيش العربي السوري في معارك الشرف والدفاع عن الوطن ضد الإرهاب الذي حاول تدمير البلد.

وأوضح أحمد في تصريح لـ سانا أن اختياره للعنوان هو تأكيد على نصر الإدارة الحكيمة للقيادة السورية والجيش العربي السوري وصمود الشعب المؤمن بأرضه وعدالة قضيته.

الكتاب الذي استضاف المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس حفل توقيعه وسط حضور رسمي وشعبي هو ثمرة عمل استغرق ستة أشهر من البحث والتحليل والتقصي من الكاتب ليحتضن في صفحاته التي قاربت 200 صفحة من القطع المتوسط تفاصيل الحرب الظالمة على سورية.

وأكد أحمد أنه وبناء على المعطيات ومجريات الأحداث بشكل عام سورية لم تسقط كما لم يسقط المواطن السوري بل سقطت مشاريع المتآمرين وهزم مشروع إسقاط الشرق الأوسط لتنتصر سورية وحلفاؤها على الإرهاب وداعميه.

يشار إلى أن باكورة المشروع التوثيقي الخاص للكاتب قدمها بداية شهر شباط الفائت في روايتي “حرب القمم” و”جبال الشمس” اللتين تناول فيهما عرضاً لمعارك حقيقية مدعمة بالصور والوثائق لبطولات الجيش العربي السوري خلال معارك الشرف ضد الإرهابيين بمناطق عدة من الجغرافية السورية.

فاطمة حسين