الشعب الجمهوري التركي: سياسة أردوغان فاشلة داخلياً وخارجياً

أنقرة-سانا

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض انغين التاي أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل مسؤولية سياسته الفاشلة داخليا وخارجيا بكل انعكاساتها الخطيرة عسكرياً وأمنيا ومالياً.

وقال التاي خلال مؤتمر صحفي في البرلمان التركي اليوم إن “أردوغان ونظامه أخطر من المغول والصليبيين الذين سطوا ونهبوا وقتلوا وشردوا في هذه الجغرافيا وأحرقوا الأخضر واليابس” مشيراً إلى فضائح الفساد والسرقة والرشوة التي طالت أردوغان وكل من حوله.

وأضاف التاي “لم يكتف أردوغان بكل ذلك فهو يحاول إخفاء الحقيقة عن الشعب التركي وذلك من خلال مغامراته في الخارج فبعد كل ما فعله في سورية وليبيا بدعم المجموعات المسلحة ها هو يعلن عن استعداده لإرسال الجيش التركي لحماية المصالح الأمريكية والغربية”.