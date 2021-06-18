الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية الفيديو في التصفيات النهائية للمونديال

كوالالمبور-سانا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “فار” في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه سيواصل العمل على وضع معايير جديدة للتحكيم الآسيوي مؤكداً أن آسيا ستكون أول قارة تستخدم تقنية الفيديو في التصفيات.

وأضاف الاتحاد أن تقنية “فار” سيتم استخدامها أيضا في نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي كما سيتم العمل بها ابتداء من دور الثمانية في دوري الأبطال وهي نفس المرحلة التي بدأ من خلالها تطبيق التقنية في منافسات الموسم الماضي.

وتقنية ” فار” تقوم على مراجعة القرارات التي يتخذها حكم المباراة باستخدام لقطات فيديو وسماعة رأس للتواصل مع الحكم المساعد عند الضرورة وبدأ العمل فيها للمرة الأولى في آسيا من خلال النسخة الماضية من كأس أمم آسيا والتي أقيمت في الإمارات عام 2019 وذلك ابتداء من دور الثمانية.