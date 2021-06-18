لافروف يدعو المسؤولين البريطانيين إلى رفض الخطاب الاستفزازي ضد بلاده

موسكو-سانا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المسؤولين البريطانيين إلى رفض الخطاب الاستفزازي ضد بلاده والتوقف عن الإجراءات غير البناءة ضد موسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم إن لافروف أكد لنظيره البريطاني دومينيك راب خلال اتصال هاتفي “أهمية رفض المسؤولين البريطانيين الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد موسكو والخطاب الاستفزازي في الحوار بين الدول التي لم تكن مدعومة بحقيقة واحدة”.

وأوضحت الخارجية الروسية أن “لافروف دعا لندن لإعادة تنسيق علاقاتها الدبلوماسية مع موسكو وإزالة هذه العوائق على أساس المعاملة بالمثل بين البلدين” مشيراً إلى أن “مشكلة الإجراءات غير البناءة في لندن تفاقمت ونتيجة لذلك تعرقلت أنشطة المؤسسات الدبلوماسية الروسية في المملكة المتحدة بشكل خطير وهو ما تسبب بالطبع في اتخاذ موسكو إجراءات مماثلة”.

يذكر أن العلاقات الروسية البريطانية مرت بأسوأ حالاتها وذلك بعد اتهامات لندن لموسكو بتدبير حادثة تسميم الضابط السابق في المخابرات الروسية سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري ونفت روسيا من جانبها أي علاقة لها بهذا الحادث متهمة الجانب البريطاني باختلاق هذه الحادثة لتشويه سمعة روسيا.