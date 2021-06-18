بمشاركة أكثر من 30 شركة… انطلاق فعاليات معرض إغريتكس للمستلزمات الزراعية والبيطرية

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 30 شركة عاملة بصناعة الدواجن والثروة الحيوانية والزراعية انطلقت مساء اليوم فعاليات المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة “إغريتكس” بدورته العشرين على أرض مدينة المعارض بدمشق ويستمر ثلاثة أيام.

ويهدف المعرض الذي تنظمه شركة أتاسي لتنظيم المعارض بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى النهوض بالزراعة وصناعة الدواجن والإنتاج الحيواني ولا سيما الترويج للمنتجات الزراعية والتعريف بمستلزمات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والخدمات المختلفة المتوافرة للمربين إضافة الى توسيع دائرة المعرفة والتبادل التجاري الزراعي.

وفي تصريح صحفي بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن هذا المعرض السنوي فرصة لاطلاع المربين على المنتجات البيطرية الجديدة التي دخلت السوق المحلية إضافة إلى تبادل المعلومات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية البيطرية وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي الحديثة لافتا إلى أن المعارض تسهم في نشر الثقافة والمعرفة ومن الضروري التواجد فيها واللقاء مع المربين والمنتجين للاطلاع على مشاكلهم لمعالجتها ومساعدتهم على الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

وفي تصريح مماثل أكد وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي أن زيارة المعرض فرصة للتعرف على المنتجات والمستلزمات الزراعية والحيوانية السورية التي تدل على تطور الصناعة والزراعة السورية وبالأخص صناعة الدواجن مؤكدا أن إقامة مثل هذه المعارض دليل على قوة الشعب السوري وعطائه.

نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إياد السويدان أوضح في تصريح لسانا أن المعرض تظاهرة اقتصادية وإقامته تتزامن مع الدعم والاهتمام الحكومي لتعزيز دور القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الانتاج وتحسينه.

رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو بين أن المعرض يهدف لاستمرار التواصل بين المربين والمنتجين والتجار والمستهلكين وإعادة التعريف بالمنتجات الزراعية المحلية في ظل السعي لتطوير هذا ‏القطاع ودعمه بأشكال عديدة.

بشرى برهوم