بلجيكا تهزم الدنمارك في بطولة أمم أوروبا

كوبنهاغن-سانا

قلب المنتخب البلجيكي تأخره بهدف أمام نظيره الدنماركي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم أوروبا.

وتقدم المنتخب الدنماركي مبكراً منذ الدقيقة الثانية عن طريق جوزيف بولسن وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بهدف دون مقابل في المباراة التي استضافها ملعب “باركن ستاديون” في العاصمة كوبنهاغن.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب البلجيكي هدفين عبر تورغان هازارد في الدقيقة 54 وكيفن دي بروين في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب البلجيكي تأهله مبكراً إلى دور الـ 16 بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين عقب فوزه في مباراته الأولى على روسيا بثلاثية نظيفة والتحق بالمنتخب الإيطالي الذي حجز أول تذاكر ثمن النهائي أمس.

في المقابل بقي رصيد الدنمارك خالياً من النقاط في قاع المجموعة.