إخماد حريق نشب في حقول قمح بين محافظتي درعا والقنيطرة

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا ودائرة الحراج في مديرية الزراعة بالتعاون مع الأهالي وفوج إطفاء القنيطرة ومديرية الزراعة فيها مساء اليوم حريقاً نشب في حقول قمح بين محافظتي درعا والقنيطرة.

وأوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا المهندس جميل العبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن سبب الحريق انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بالية حصاد وتسبب بخروج 300 دونم من طور الإنتاج.

وأشار العبد الله إلى أن العمل الجماعي أسهم في السيطرة على الحريق بالسرعة الممكنة قبل انتقاله إلى الحقول المجاورة داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وحراثة خطوط أمان ولا سيما بالقرب من الشوارع والطرق الرئيسة.

وبلغت مساحة المحاصيل الزراعية التي طالتها الحرائق منذ بداية الموسم 702 دونم مزروعة بالقمح.