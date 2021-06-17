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مصادرة كميات من القمح المحلي في ريف حمص لعدم تسليمها للسورية للحبوب

2021-06-17

حمص–سانا

صادرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص كميات من القمح المحلي في ريف المحافظة لم يقم صاحبها بتسليمها إلى فرع المؤسسة السورية للحبوب بحمص.

وأوضح المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسلة سانا أنه بناء على معلومات واردة إلى المديرية عن قيام أحد المواطنين بحصاد حقل القمح العائد له في قرية السمعليل بريف حمص والاتجار والتصرف بالقمح الناتج بدلاً من تسليمه إلى فرع المؤسسة السورية للحبوب تم التوجه إلى منزله على الفور بمؤازرة قيادة منطقة تلدو.

وأشار اليوسف إلى أنه تم ضبط 1037 كيلوغراماً من القمح المحلي لم يقم صاحبها بتسليمها إلى السورية للحبوب إضافة إلى قيامه بالتصرف بكمية 1054 كيلوغراماً من خلال بيعها للمدعو ع .ع من قرية طلف.

ولفت اليوسف إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين ومصادرة كميات القمح المحلي وتسليمها إلى فرع السورية للحبوب في حمص واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

صبا خيربك

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