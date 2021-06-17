استئناف مخبز درعا الأول العمل بعد توقفه من جراء انفجار خزان الماء الملحق في بيت النار

درعا-سانا

استأنف مخبز درعا الأول عمله بعد توقفه أمس من جراء انفجار خزان الماء الملحق في بيت النار.

وذكر مدير فرع المخابز بدرعا المهندس فريد السويدان في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الكوادر بذلت جهوداً كبيرة في مجال صيانة الخط القديم المتوقف عن العمل منذ بداية العام وإعادته إلى الخدمة ريثما تتم صيانة الخط الرئيس الذي طاله الخلل الفني مشيراً إلى أن مخبز درعا الأول يقع على عاتق عماله تأمين كميات كبيرة من الخبز للمواطنين.

ولفت السويدان إلى أن المخبز يعمل الآن بكامل طاقته الإنتاجية البالغة 10350 كيلوغراماً يومياً.