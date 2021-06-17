فريق مشروع (بسمة طبيب) التطوعي يعرض خمسين حالة سريرية في كلية الطب بحلب

حلب-سانا

عرض فريق مشروع (بسمة طبيب) التطوعي الذي يعمل بإشراف جمعية رفع المستوى الصحي والاجتماعي في حلب وبمشاركة مئة طالب في السنة الخامسة لكلية الطب البشري بجامعة حلب خمسين حالة سريرية تعاني أمراضاً غير مطروقة ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى عيادة طبية وذلك على مدرج الطب الكبير بالجامعة.

وأشار سماحة مفتي الجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون الرئيس الفخري لجمعية رفع المستوى الصحي والاجتماعي بحلب في تصريح لمراسل سانا إلى ضرورة تكاتف المجتمع مع بعضه اليوم من أجل مواصلة عملية البناء ومعالجة أمراضه وفي هذا اللقاء نضع كلمة الأمل والرجاء والعمل في البناء.

وقال “إنه عندما نوظف الأعمال الخيرية مع الجمعيات الخيرية بالتعاون مع الجامعة لخدمة الوطن والانسان نكون قد بنينا وطننا وقدمنا رسالة أرقى له” داعياً إلى تعاون كل فعاليات المجتمع الدينية والتربوية والاقتصادية للتكاتف مع بعض لبناء الوطن لأن حب الوطن من الإيمان وما رأيته في شباب (بسمة طبيب) يعطي التفاؤل بمستقبل الغد لأن الجامعة التي احتضنتهم ودرستهم تعمل الآن على تأهيلهم لبناء المجتمع والوطن وتأدية رسالتهم الإنسانية”.

وأوضح محمد هشام بابللي المدير التنفيذي للجمعية أن مشروع (بسمة طبيب) يأتي لتفعيل العمل التطوعي والتشبيك مع جميع الفعاليات المجتمعية والمبادرات الخيرية والمؤسسات الانسانية لتحقيق العدالة لدعم ومساعدة المحتاجين والوصول إلى الشريحة الواسعة من المواطنين ونشر ثقافة العمل التطوعي كي يعم الخير أرجاء الوطن منوهاً بدور ذلك في إغناء معارف المشاركين من الطلبة الأطباء وزيادة خبراتهم.

الدكتور محمد طاهر فرفوطي أستاذ الأمراض العصبية في كلية الطب بجامعة حلب المشرف على المشروع بين أن هذا المشروع يشكل فرصة حقيقية للطلبة المشاركين لتطوير أنفسهم واكتساب مهارات التعامل مع الحالات السريرية والتمكن من فن الإلقاء للطبيب أمام زملائه وتشجيعه على مواصلة البحث العلمي والطبي وإيجاد الحلول للأمراض المستعصية.

حسام العيسى قائد فريق (بسمة طبيب) التطوعي أوضح أن المشروع يأتي ضمن المبادرة التعليمية لطلاب الطب وعرض الحالات السريرية حيث يتم عرض كل حالة بالتشاركية بين اثنين من الأطباء للاطلاع عليها وتقديم العلاج لها.

ولفت عدد من الطلبة المشاركين إلى أهمية المشروع في عرض الحالات السريرية التي تم توثيقها من خلال عمل الكادر الطبي في مشفى حلب الجامعي أو من المواقع العلمية العالمية المتعارف عليها بإشراف الهيئة التدريسية لكلية الطب البشري لإكساب الخبرة والمعرفة لطلبة الطب ونشر التوعية وتعزيز العمل الخيري في المجتمع.

حضر أعمال الفريق التطوعي الدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب والدكتور ابراهيم حديد أمين فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من أساتذة كلية الطب البشري في الجامعة.

قصي رزوق