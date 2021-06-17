يخدم أكثر من 150 منزلاً.. تنفيذ مشروع صرف صحي في ريف القرداحة باللاذقية

اللاذقية-سانا

تعمل مديرية الخدمات الفنية باللاذقية على تنفيذ مشروع للصرف الصحي لتخديم المنازل السكنية والأراضي في قرية الأسد سللورين الغربية التابعة لبلدية عين العروس بريف القرداحة والذي يبعد عن أهالي القرية التي تضم أكثر من 150 منزلاً التلوث الناجم عن استخدامهم الجور الفنية.

وأوضح مدير مكتب الخدمات الفنية بالقرداحة المهندس عاطف عجيب في تصريح لمراسل سانا أن مشروع الصرف الصحي في المنطقة ينفذ لأول مرة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وتشمل نحو 800 متر وينفذ باستخدام قساطل البولي إيتيلين قطر 30 سنتيمتراً لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع يتم إنهاؤها حالياً وبإنجازها يكون مشروع الصرف الصحي جاهزاً لتخديم أكثر من 150 منزلاً في القرية وينهي معاناتهم نتيجة توزع الجور الفنية الفردية لكل منزل.

ولفت عجيب إلى الصعوبة في تنفيذ المشروع في بعض المواقع نتيجة ضيق الطريق والحرص على أن يكون الحفر على جانبه لمنع تخريبه حيث تم في بعض المواقع الاعتماد على نقل المواد والحفر باليد العاملة مع لحظ تقديم الخدمة لمنازل المواطنين المتوضعة على جانبي الطريق بتفرعات خاصة فيها لتخفيف التكاليف عنهم وليكون الإنجاز بالشكل الأمثل إذ أن المشروع يصل إلى خط رئيسي للمنطقة ومنه إلى نهاية المصب.

من جهته أشار رئيس مجلس بلدية عين العروس المهندس محمد الخير إلى أن المشروع أصبح يخدم حالياً أكثر من 150 منزلاً في القرية بالمرحلتين الأولى والثانية بطول ألف متر ويبقى نحو 600 متر للمرحلة الثالثة تخدم عدة منازل بعيدة وبإنجازها يكون استكمل مشروع الصرف الصحي لأول مرة في القرية.

ولفت الخير إلى التعاون الكبير من قبل الأهالي لإنجاز المشروع نظراً لأهميته الحيوية بالنسبة إليهم وإبعاد التلوث عن أراضيهم والآبار التي تغذي المنطقة والذين سمحوا الحفر في أراضيهم الخاصة في بعض المواقع.

مواطنون من القرية وجدوا في المشروع حلاً لمشكلة طويلة واجهتهم حيث أشار كل من عيسى صقر وتيسير جديد إلى أن عدم وجود الصرف الصحي تسبب بتلوث الآبار في القرية إضافة إلى المعاناة مع امتلاء الجور الفنية لافتين إلى أن نتائج المشروع بدأت تظهر بشكل واضح باختفاء الروائح والحشرات فيما أشار مختار القرية اسماعيل صقر إلى أن المشروع خفف كثيراً عن الأهالي وخاصة فيما يتعلق بالروائح وإبعاد التلوث عن الآبار السطحية فيها.

إلى ذلك تعمل الخدمات الفنية بالتعاون مع بلدية السفرقية بريف القرداحة أيضاً على معالجة مواقع متخربة في خطوط الصرف الصحي في القرى التابعة للبلدية حيث أشار رئيس مجلس البلدية عمار سلمان إلى أن معالجة الأعطال بدأت وفق أولويات قرب الخطوط المعطلة إلى المنازل ومن ثم إلى الأراضي مبيناً أنه تم الانتهاء من إصلاح الأعطال في أكثر من قرية في البلدية.

بسام الإبراهيم