التوقيع على النظام الأساسي وآلية عمل مجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة في سورية

دمشق-سانا

وقعت شركات التأمين العامة والخاصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين والاتحاد العربي لإعادة التأمين اليوم على النظام الأساسي لمجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة الذي يمثل أول حالة تعاون كامل من الجهات المعنية بالتأمين كافة بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع التأمين من الأخطار المصرفية وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر وزارة المالية.

ويسعى المجمع وفقاً لآلية عمله ونظامه الأساسي إلى توفير الطاقة الاستيعابية في السوق المحلية من الأخطار المصرفية في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وامتناع معيدي التأمين في الخارج عن تقديم أغطية إعادة التأمين للعمل السوري.

وفي تصريح لمندوب سانا أكد الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن الهيئة تقوم إلى جانب الجهات الوصائية ذات العلاقة بإصدار القرارات اللازمة لإنشاء هذا المجمع وعمله علماً أنه يعد مجمعاً تخصصياً في وثائق تأمين المصارف الشاملة مبيناً أنه تم التوصل إلى تشكيل المجمع بعد جهود مكثفة بذلتها اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الذي يضم خبراء تأمينيين وقانونيين واقتصاديين.

وأشار محمد إلى أن وجود المجمع يؤدي إلى التقليل من الحاجة إلى إعادة التأمين الخارجية وبالتالي التوفير في كتلة القطع الأجنبي ومعالجة عدم توافر المعيدين الخارجيين إلا بالحدود الدنيا نظراً للظروف الحالية التي تمر بها سورية مؤكداً أن المجمع يعد خطوة نوعية كبيرة في قطاع التأمين.

ولفت محمد إلى أن الهيئة تطمح إلى الوصول بالمجمع إلى التأمين على الممتلكات من الحريق مثلاً وكذلك التأمين على نقل البضائع وهو ما سيحقق إمكانية تأمين القيم التأمينية الكبيرة للمنشآت الضخمة الصناعية والتجارية وتحسين شروط إعادة التأمين في مرحلة ما بعد الحرب عندما تمكن السوق التأمينية السورية من التعامل مع معيدي التأمين الخارجيين لأن جميع جهات التأمين موجودة بالمجمع وهو ما يسهم بتحقيق شروط عالية بأفضل الطاقات الاستيعابية والعمولات المتعلقة بإعادة التأمين.

وبين أن من أهم مزايا المجمع الاستفادة من القدرة المالية للشركات العاملة في قطاع التأمين كافة في تغطية الأخطار من خلال مشاركتها جميعاً في تغطية كل خطر مصرفي وتوفير كتلة جيدة من القطع الأجنبي كانت تسدد لمعيد التأمين الخارجي وتحقيق تغطية تأمينية حقيقية مضمونة وشفافة للقطاع المصرفي السوري وفي ذلك ممارسة لقطاع التأمين لدوره الوطني في حماية مكونات الاقتصاد.

وسيم العدوي