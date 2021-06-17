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سلاح الجو المسير في الجيش اليمني يستهدف مطار أبها السعودي

2021-06-17

صنعاء-سانا

شن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني اليوم هجوماً استهدف مطار أبها الدولي التابع للنظام السعودي محققاً إصابات دقيقة.

ونقلت وكالة أنباء سبأ عن العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قوله إن “سلاح الجو المسير استهدف بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف ك2 مواقع عسكرية مهمة في مطار أبها الدولي محققاً إصابات دقيقة”.

وشدد سريع على أن الاستهداف يأتي “في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان السعودي والحصار المتواصل على الشعب اليمنى”.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ خلال الأشهر الأخيرة عدة عمليات هجومية ناجحة استهدفت مواقع عسكرية في العمق السعودي.

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