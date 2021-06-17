بيسكوف: لا توجد مواعيد نهائية لتنفيذ مجموعة الاتفاقات بين روسيا والولايات المتحدة

موسكو–سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم أنه لا توجد مواعيد نهائية لتنفيذ مجموعة الاتفاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله رداً على سؤال حول متى سيكون من الممكن في رأي الكرملين تقييم نتائج القمة: إن “بوتين وبايدن تناولا العديد من القضايا والأمر سيستغرق بعض الوقت لتحقيق تلك الآراء التي تم التعبير عنها في سياق محادثات أمس”.

وأضاف: إنه بعد ذلك سيأتي دور الخبراء وهذا سيكون عملاً صعباً ومضنياً وسيستغرق شهوراً.

واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي والأمريكي في جنيف أمس أربع ساعات ونصف الساعة مع استراحة وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي.

وأكد بيسكوف في وقت سابق أن المحادثات بين بوتين وبايدن خلال قمة جنيف سارت كما كان متوقعاً من الجانب الروسي.