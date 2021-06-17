انتحار 15 شرطياً خلال 25 يوماً في تركيا

أنقرة-سانا

كشف رئيس اتحاد الأمن في تركيا فاروق سيزار انتحار 15 شرطياً تركيا خلال 25 يوماً فقط جراء ظروف العمل القاسية.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن سيزار قوله إن “بيانات حالات انتحار ضباط الشرطة كانت مخفية إلى حد كبير خلال الفترات الماضية” مشيراً إلى أن “معدل الانتحار بين أفراد الشرطة ارتفع في الفترة الماضية حيث انتحر 15 شرطياً خلال 25 يوماً”.

وأكد سيزار أن ظروف العمل القاسية والمكثفة وغير النظامية في الشرطة هي أحد عوامل الانتحار مشيراً إلى أن السبب الرئيس للزيادة في عدد حالات الانتحار نابع من سوء الإدارة.

وبعد ظهور 4 حالات انتحار لضباط شرطة خلال الأيام الستة الماضية أصبحت قضية تزايد حالات الانتحار في صفوف الشرطة محط جدل في تركيا.

ووضع النظام التركي أعباء كثيرة على جهاز الشرطة في تركيا منذ انطلاق الحملات الأمنية ضد المعارضين والمتهمين بالانتماء لحركة فتح الله غولن وخاصة بعد محاولة انقلاب 2016.