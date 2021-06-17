تركيا.. مقتل امرأة بهجوم مسلح على مكتب لحزب الشعوب الديمقراطي

أنقرة-سانا

قتلت امرأة خلال هجوم مسلح استهدف مكتباً لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض بمدينة أزمير غرب تركيا اليوم.

ونقلت اسوشيتد برس عن مكتب الحاكم الإقليمي قوله إن “مسلحاً دخل مبنى مكتب الحزب في مدينة أزمير غرب البلاد وأطلق أعيرة نارية قبل أن يحاول إضرام النار في المكتب ما أدى إلى مقتل امرأة من الحزب”.

وأوضح أن “المهاجم وهو عامل سابق في القطاع الصحي اقتحم مكتب حزب الشعوب الديمقراطي وأطلق الرصاص على الموظفة دينيز بويراز” مشيراً إلى أنه تم اعتقاله.

واتهم حزب الشعوب الديمقراطي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني حكومة رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية باستهداف الحزب والتحريض على مثل هذه الهجمات وجاء في البيان أن “المدبر لهذا الهجوم الوحشي والمحرض عليه هو حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ووزارة الداخلية التي تستهدف حزبنا وأعضاءه باستمرار”.

ويسيطر حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي على 55 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 600 ويواجه الحزب حملة حكومية واسعة النطاق حيث تم سجن الآلاف من النشطاء المؤيدين للحزب إلى جانب نواب وقادة سابقين فيه.