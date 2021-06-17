حلب.. اختتام البطولة الجامعية المركزية لكرة القدم للصالات

حلب-سانا

اختتمت البطولة الجامعية المركزية لكرة القدم للصالات التي أقامها الاتحاد الوطني لطلبة سورية في حلب بتتويج فريق جامعة حلب بلقب البطولة بعد فوزه على فريق معاهد حلب في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ولفت رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بحلب ياسر جاويش إلى أن البطولة ضمت 18 فريقاً من الجامعات الحكومية والخاصة من مختلف المحافظات وجرت ضمن أجواء حماسية وتنافسية وفق القوانين المعتمدة للعبة.

وعبر لاعبو فريق جامعة حلب الفائز في البطولة عن سعادتهم بالمشاركة مبدين استعدادهم للمشاركة بالبطولات القادمة لتعزيز روح التعاون والتنافس الإيجابي بين الطلاب.

زينب شحود