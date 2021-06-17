القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة صلاح الدين

بغداد–سانا

ألقت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع السومرية نيوز أنه وفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت قوى الأمن في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم امرأة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب لانتمائهم لعصابات “داعش” الإرهابية.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض في وقت سابق اليوم على ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” خلال عملياتها الأمنية في ملاحقة فلول التنظيم الإرهابي بمحافظة الأنبار غرب البلاد.