تنفيذ عدة مشروعات خدمية في خان شيخون بريف إدلب المحرر من الإرهاب

حماة-سانا

بهدف تحسين الواقع الخدمي في المناطق المحررة من الإرهاب في ريف إدلب يواصل مجلس مدينة خان شيخون تنفيذ مشروعات متعددة تتضمن صيانة الطرقات وترحيل الأنقاض وتأهيل الشبكة الكهربائية.

واوضح رئيس مجلس المدينة عبد الكريم النجار في تصريح لمراسل سانا أن الآليات حاليا تعمل على تأهيل وصيانة طرقات في المدينة بطول 5 كيلومترات مع ترحيل الأنقاض وإعادة خدمات الماء والكهرباء للمدينة التي نفضت عنها غبار الإرهاب وبدأت تستعيد عافيتها تدريجياً.

وأشار عضو مجلس المدينة خالد رحمون في تصريح مماثل إلى أن الأعمال المنفذة تهدف إلى إزالة آثار التخريب خلال الفترة الماضية عبر تنظيف الطرقات وصيانتها لتسهيل حركة عودة الأهالي إليها مبيناً أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن عدد الأسر العائدة حتى الآن بلغ نحو 600 أسرة والعدد في ازدياد مستمر مع تحسن الواقع الخدمي وتأهيل القطاعات الحيوية المتضررة.

وتبذل الجهات الحكومية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية الداعمة جهوداً كبيرة خلال هذه الفترة لإعادة تأهيل المرافق الخدمية المتضررة في المناطق المحررة من الإرهاب واستعادة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.