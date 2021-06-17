شعراء من إدلب يتغنون بالوطن وتضحيات الجيش دفاعاً عنه

دمشق-سانا

تضمن المهرجان الشعري الذي أقامه اتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع المركز العربي الثقافي في أبو رمانة” مواضيع تغنت بحب الوطن وبطولات الجيش العربي السوري وتضحياته في مواجهة الإرهاب وذلك بمشاركة شعراء من محافظة إدلب.

رئيس فرع إدلب لاتحاد الكتاب العرب الشاعر والاعلامي محمد خالد الخضر الذي أدار المهرجان ألقى قصيدة بأسلوب التفعيلة بعنوان “المطمورة” شرح فيها حزن ولده الصغير الذي فقد حصالته جراء حرق مكتبته على يد الإرهابيين.

بدوره ألقى الشاعر عبد العظيم جحجاح نصوصاً شعرية بأسلوب الشطرين وصف فيها الارهاب الذي تعرضت له قريته كفريا في ادلب وحجم الدمار الذي تسبب به الإرهابيون وجرائمهم بحق الأهالي.

واتسمت نصوص الشاعر مهند صوان بحب الوطن والدعوة إلى الدفاع عن أرضه وتخليد ذكرى الشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإرهابية بأسلوب التفعيلة والشطرين.

وفي قصيدته دمشق عبر الشاعر مجيب السوسي عن مكانة دمشق في التاريخ ومواجهتها المؤامرات ورد المعتدين معتمدا على البحر الوافر وحرف القاف كروي في نهاية القصيدة .

وقدم الشاعر الدكتور حكمت جمعة قصيدة بأسلوب التفعيلة مستخدماً الدلالات والصور ليصف عملية اختطافه على يد الإرهابيين وقطعهم أصابع يديه لأنه كان يعالج جرحى جيشنا الباسل معتبراً أن موقفه كان أمراً طبيعياً وأن مدينته إدلب ستعود لحضن الوطن رغماً عن الإرهاب وداعميه.

من جانبه ألقى الشاعر توفيق أحمد نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب رئيس تحرير جريدة الأسبوع الأدبي كلمة بين فيها إن ما قدمه الشعراء المشاركون في المهرجان عكس هموم أهالي إدلب وما يتعرضون له من مآس في أغلب مناطق محافظتهم بسبب إجرام التنظيمات الإرهابية.

وتخلل المهرجان تكريم المقاوم أسامة فضل تقديراً لاستشهاد والده الذي اغتاله إرهابيو تنظيم “الإخوان المسلمين” في الثمانينيات واستشهاد أخويه دفاعاً عن مدينتهم إدلب خلال الحرب الإرهابية مع تسعة من أبناء عمه.

كما افتتح خلال المهرجان معرض لمنشورات اتحاد الكتاب العرب تضمن إصدارات الاتحاد التي تناولت تمجيد شهداء الجيش العربي السوري وفضح جرائم الإرهابيين والمؤامرات التي حيكت ضد سورية.

وأشارت رئيسة المركز الثقافي في أبو رمانة رباب أحمد إلى أهمية المهرجان الذي اقتصر على شعراء إدلب الذين يمثلون مختلف مناطقها التي عانت ولا تزال من إرهاب وقتل وتدمير على يد التنظيمات الإرهابية.

حضر المهرجان عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد وحشد من الكتاب والمهتمين.

شذى حمود