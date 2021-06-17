بيسكوف: ضم أوكرانيا إلى الناتو خط أحمر بالنسبة لموسكو

موسكو-سانا

حذّر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي “ناتو” مؤكدا أن هذا الأمر يشكل خطاً أحمر لموسكو.

وأشار بيسكوف في تصريحات صحفية نقلها موقع روسيا اليوم إلى أن القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف أمس “كشفت عن استحالة تقريب وجهات نظر الدولتين إزاء التطورات في بيلاروس”.

ولفت إلى أن موسكو حذرت منذ البداية من أي توقعات مرتفعة من لقاء القمة بين الرئيسين موضحاً أنه وفقاً لتقديرات الرئيس بوتين فإن القمة كانت إيجابية.

واعتبر أن اللقاء منح الرئيسين فرصة لإطلاع أحدهما الآخر على مواقفهما وإدراك ماهية المجالات التي يمكن التعاون بين موسكو وواشنطن فيها والمجالات التي لا يزال التعاون فيها مستحيلا بسبب الاختلاف التام في وجهات النظر بين البلدين.