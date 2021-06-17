توفير نحو 158 ألف غرسة حراجية بالسويداء خلال الموسم الحالي

السويداء-سانا

وفرت مديرية زراعة السويداء نحو 158 ألف غرسة حراجية خلال الموسم الحالي لزراعتها في العديد من المواقع بالمحافظة.

وأشار رئيس دائرة الحراج بالمديرية المهندس أنس أبو فخر لمراسل سانا اليوم إلى أن توفير الغراس من مختلف الأنواع الحراجية تم عبر مشتلي العين ونمرة الحراجيين منها نحو 70 ألف غرسة وزعت مجاناً للمؤسسات الرسمية والدينية و56 ألف غرسة لتنفيذ خطة التحريج الخاصة بالمديرية فيما جرى بيع باقي الغراس وفق الأسعار المعتمدة لكل نوع.

كما أوضح أن الغراس الموزعة والمباعة خلال الموسم الحالي غطت الاحتياج المطلوب منها مع بقاء نحو 297 ألف غرسة من الخطة الإنتاجية تم تدويرها للتوزيع خلال الموسم المقبل.

وتبلغ مساحة الحراج في محافظة السويداء نحو 12055 هكتاراً موزعة بواقع 8055 هكتارا ضمن أملاك الدولة و4000 هكتار حراج خاصة.

عمر الطويل