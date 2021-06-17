غروسبيتش يدعو للوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الإجراءات القسرية المفروضة ضد شعبها

براغ -سانا

دعا رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش للوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب “الإجرامية” المفروضة على شعبها.

وقال غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم إن عدم أخلاقية هذه العقوبات تبدو واضحة تماماً في حظر وصول الأدوية والمعدات الصحية إلى سورية الأمر الذي يعتبر عاراً.

ولفت إلى أن العديد من السياسيين الأمريكيين والأوروبيين لم يتخلوا حتى اليوم عن النظرة الاستعمارية وتفكيرهم الفوضوي تجاه الدول ذات السيادة داعيا للتصدي لهذه السياسة والتعبير بخطوات عملية عن التضامن مع سورية.