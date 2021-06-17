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استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال جنوب نابلس

2021-06-17

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني فجر اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن الفتى أحمد زاهي بني شمسة 16 عاماً استشهد متأثراً بجروح أصيب بها أمس برصاص قوات الاحتلال في جبل صبيح بالبلدة.

واستشهدت فلسطينية أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس المحتلة.

إصابة أربعة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم شمال جنين

إلى ذلك أصيب أربعة فلسطينيين من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة كفردان شمال غرب جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح.

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القدس المحتلة-سانا استشهدت فلسطينية اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة …

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