زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يؤيد سحب سلطة استخدام القوة العسكرية من البيت الأبيض

واشنطن-سانا

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر تأييده اليوم لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 الذي سمح بموجبه للرئيس الأمريكي أنذاك جورج بوش اتخاذ القرار بغزو العراق في العام 2003.

ونقلت رويترز عن شومر قوله في مستهل جلسة لمجلس الشيوخ اليوم إن إلغاء التفويض سيقضي على خطر عودة أي إدارة مستقبلية للتفتيش في سلة المهملات القانونية لاستخدامه كذريعة لمغامرات عسكرية وكبح نزعتها للمغامرة العسكرية.

وأشار شومر إلى أن تشريع التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 كان أحد الذرائع التي استغلها ترامب لتوجيه ضربة بطائرة مسيرة لمطار بغداد أسفرت عن استشهاد الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي.

وقال شومر إنه يؤيد الإلغاء الذي من المقرر التصويت عليه في مجلس النواب غدا والتصويت عليه في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا العام في حين قالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إنها ستنظر في تشريع إلغاء التفويض في اجتماع في الأسبوع القادم.

ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة إعلان الحرب لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية.