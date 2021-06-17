بيسكوف: محادثات بوتين وبايدن سارت كما كان متوقعاً من قبل روسيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف سارت كما كان متوقعاً من الجانب الروسي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله “إن المحادثات سارت كما هو متوقع تقريباً ولكنها ستعتمد بدرجة أكبر على الاستمرار وتباحث الطرفين في العديد من القضايا العالقة بين البلدين” لافتاً أنه لا توجد إلى الآن أسباب لاستثناء الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.

يذكر أن جدول أعمال القمة يضم طيفاً واسعاً من القضايا بينها الوضع في سورية وليبيا وأفغانستان وغيرها إضافة إلى مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا ومحاربة الجريمة السيبرانية والتعاون الاقتصادي وتغيرات المناخ ومختلف الأزمات الإقليمية إضافة إلى المسائل العالقة في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.