الزواج سنة 2030 عرض مسرحي على خشبة دار الأسد للثقافة

اللاذقية-سانا

تستضيف خشبة دار الأسد للثقافة باللاذقية حالياً العرض المسرحي”الزواج سنة 2030″ المأخوذ عن نص للكاتب الروسي نيقولاي غوغول وإعداد وإخراج الدكتور محمد بصل.

العرض الذي تقدمه مديرية الثقافة بالتعاون مع دار الأسد باللاذقية يعيد مخرجه إلى شغفه بالمسرح بعد غياب خمس سنوات ليقدم من خلاله مشاكل الشباب وهمومهم وأحلامهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجعل من الزواج حلما صعبا عبر حكاية العمل التي تسرد قصص شخصيات باحثة عن زواج يحقق طموحاتها المادية .. ليبتعد الزواج عن غايته الإنسانية ويتحول إلى كسب مادي يكشف الخداع والزيف الاجتماعي .

ويقدم المخرج النص بقراءة جديدة ورؤية مختلفة كسرت النمط الكلاسيكي للعمل ليصبح أقرب إلى المسرح الحر والتجريبي موضحا في تصريح لمراسلة سانا أن العمل يأتي بتقنية المسرح داخل المسرح الذي يصر عليها في معظم عروضه لكسر وتحطيم الجدار الرابع بالمسرح وليبتعد من خلالها عن النمطية في طريقة العرض معتبرا أن العمل يصلح لكل زمان لما يملك من شخصيات حية يمكن أن تصادفها في كل وقت و يطرح قضية الزواج عند الشباب بطريقة ساخرة تعتمد كوميديا الموقف.

الممثل المسرحي خليل غصن أحد أبطال العرض نوه بأهمية العمل بما يقدمه من رؤيه مستقبلية لواقع الشباب الذي يزداد صعوبة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تجعل من حق الشباب في الزواج وتأسيس عائلة حلماً مستحيلا ً مايتطلب منا البحث عن حلول.

من جهته أوضح الممثل الشاب يقين زنيبة الذي يؤدي دور”فاطر” أحد المتقدمين للزواج ..أن العمل تطلب جهدا كبيرا وتدريبات استمرت أكثر من ثلاثة أشهر مع اعتناء المخرج بأدق التفاصيل التي تصنع الشخصيات وحرصه على إسناد الأدوار في معظمها إلى ممثلين شباب يبحثون عن فرصتهم في المسرح ما يسمح لهم بتنمية قدراتهم وتطوير أدواتهم والخروج إلى الجمهور وعلى الخشبة في أعمال تحاكي واقعهم وهمومهم .

ويشارك في العمل الذي يقدم على مدى ثلاثة أيام كل من نضال عديرة وايفا خدوج وزينة عساف ومجد عدنان يونس ولمى شدود واحمد مشاعل ويزن عمرو.

فاطمة ناصر