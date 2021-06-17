القائد راموس يرحل عن ريال مدريد بعد 16 عاماً

مدريد-سانا

أعلن ريال مدريد المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم رحيل القائد سيرجيو راموس بعد 16 عاماً مع الفريق حصد خلالها 22 لقباً.

وانتهى عقد راموس 35 عاماً مع الفريق وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إنه أخفق في التوصل إلى اتفاق بعد أن عرض عليه ريال مدريد عقداً لمدة عام مع خفض راتبه بنسبة عشرة بالمئة وهو ما رفضه اللاعب.

وانتقل راموس إلى ريال مدريد من إشبيلية في 2005 مقابل 27 مليون يورو وقتها وهو رقم قياسي لمدافع إسباني.

وخاض 671 مباراة وسجل 101 هدف وارتدى شارة القيادة في 2015 بعد رحيل الحارس إيكر كاسياس.

وطاردت الإصابات راموس في موسمه الأخير مع ريال مدريد الذي خرج فيه النادي خالي الوفاض من الألقاب وهو ما تسبب في قرار لويس إنريكي مدرب إسبانيا استبعاد اللاعب من تشكيلة بطولة أوروبا.

وقال ريال في بيان إنه سيقيم غدا حفلا لتكريم ووداع راموس وبحضور وتقديم فلورنتينو بيريز رئيس النادي.