وطني قلبي .. تجارب فنية لأطفال في ثقافي كفرسوسة بدمشق

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي في كفرسوسة بدمشق ورشة فنية تضمنت تجارب فنية لأطفال مرسم فيروز جاءت بعنوان “وطني قلبي”.

وقدم الاطفال المشاركون في الورشة تجارب فنية مختلفة بألوان التخطيط والرصاص والخشب ليعبروا عن مكنوناتهم البريئة خلال مواهبهم الفنية.

رئيسة المركز الثقافي نعيمة سليمان قالت في تصريح لسانا الثقافية : هؤلاء الأطفال الذين يتدربون في “مرسم فيروز” قاموا بتجارب على أرض الواقع في المركز الثقافي مشيرة إلى أن مكنوناتهم الوطنية ظهرت من خلال تركيزهم على رسم علم سورية والجندي المقاتل والعصافير التي تحمل أعلاماً في مناقيرها وغير ذلك.

محمد الخضر