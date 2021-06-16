الصين تجدد معارضتها تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

جددت الصين معارضتها واستنكارها بشدة البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله في تصريح صحفي اليوم إن ” مضمون البيان تجاوز نطاق العلاقات الثنائية ويعد تدخلاً بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين والافتراء المتعمد على الصين ونشر معلومات مضللة” داعياً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التفكير في قضاياهم الجادة لأنهما ليسا في وضع يسمح لهما بإلقاء محاضرات حول الدول الأخرى.

وأشار تشاو إلى أن الصين تعارض أي دولة تفرض مصالحها ومطالبها على الدول الأخرى وتشكيل مجموعات صغيرة وتتبع سياسات تكتل تستهدف طرفاً ثالثاً وتقسيم العالم بأيديولوجية.