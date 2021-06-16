العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن

صنعاء-سانا

واصل طيران العدوان السعودي استهداف المناطق السكنية في اليمن مخلفاً أضراراً كبيرة بممتلكات اليمنيين وذكر مصدر عسكري لموقع “المسيرة نت” أن طيران العدوان شن 10 غارات على مديرية صراوح وغارتين على مديرية مدغل في محافظة مأرب وست غارات على مديرية حرض في محافظة حجة وست غارات على منطقتي الخنجر والظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية في اليمن.