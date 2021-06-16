أكثر من 2300 هكتار زيادة المساحات المزروعة بالخضار الصيفية بالحسكة

الحسكة–سانا

بين مدير الزراعة بمحافظة الحسكة المهندس رجب سلامة أن زراعة الخضار الصيفية شهدت إقبالاً جيداً من قبل الفلاحين لتتجاوز المساحة المزروعة 8500 هكتار وبزيادة 2313 هكتاراً على المساحة المزروعة خلال الموسم الماضي البالغة 6187 هكتاراً موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

ولفت سلامة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن المحافظة تنتج مختلف أصناف الخضار الصيفية كالخيار والبندورة والبطيخ الأصفر والأحمر والبطاطا والكوسا والباذنجان والفاصولياء وتتركز زراعتها في مناطق وأرياف عامودا والدرباسية أبو راسين والحسكة والقامشلي يغطي إنتاجها حاجة الأهالي من هذه المواد كما يساهم في استقرار أسعارها.

من جهته بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغناطيوس أغناطيوس في تصريح مماثل أن إنتاج المحافظة من محاصيل الخضار الصيفية المختلفة لا يزال في البدايات مشيراً إلى أن الأسعار ستشهد استقراراً مع زيادة كميات الإنتاج خلال الشهر الحالي والشهر القادم والذي يسوق بغالبيته في أسواق المحافظة.

نزار حسن

نشرة سانا الاقتصادية