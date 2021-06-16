بدء لقاء القمة بين بوتين وبايدن في جنيف

جنيف-سانا

بدأ في جنيف اليوم لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وألقى الرئيس السويسري كلمة ترحيبية عند أبواب فيلا “لا غرانج” بحضور بوتين وبايدن قبيل بدء القمة وبعد ذلك توجه الرئيسان إلى داخل مقر انعقادها.

وأعرب الرئيس الروسي في مستهل اللقاء عن الأمل في أن تكون القمة بين الجانبين مثمرة.

من جانبه أبدى بايدن قناعته بأن اللقاء “وجهاً لوجه” يمثل خطوة مفيدة لافتاً إلى أن الولايات المتحدة “تحاول تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك مع روسيا”.

ويضم جدول أعمال القمة طيفاً واسعاً من القضايا بينها الوضع في سورية وليبيا وأفغانستان وغيرها إضافة إلى مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا ومحاربة الجريمة السيبرانية والتعاون الاقتصادي وتغيرات المناخ ومختلف الأزمات الإقليمية إضافة إلى المسائل العالقة في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

ومن المقرر وفق جدول الأعمال عقد القمة على ثلاث مراحل يضم أولها مباحثات بين بوتين وبايدن بحضور وزيري الخارجية الروسي والأمريكي سيرغي لافروف وانتوني بلينكن.