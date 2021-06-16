نسب تنفيذ عالية في خطة الزراعات الصيفية بحمص

حمص–سانا

يتابع المزارعون في محافظة حمص عمليات حصاد وتسويق محصولي القمح والشعير وتسليمهما إلى الجهات المختصة إضافة لاستمرار عملية حصاد المحاصيل البقولية.

وبين المهندس نزيه الرفاعي مدير زراعة حمص لنشرة سانا الاقتصادية أن المساحات المحصودة من الفول الحب البعل بلغت 357 هكتاراً ومن الفول الحب المروي 459 هكتاراً بينما تم حصاد 143 هكتاراً من المساحات المزروعة بالعدس البعل ونحو 531 هكتاراً من البازلاء الحب المروي إضافة لحصاد 179 هكتاراً من المساحات المزروعة بعلاً بمحصول الحمص الحب.

وأشار الرفاعي إلى استمرار المزارعين بزراعة المحاصيل الصيفية حيث بلغت المساحة المنفذة من الذرة الصفراء 443 هكتاراً وبنسبة تنفيذ 94 بالمئة بينما نفذت كامل خطة زراعة الفول السوداني البالغة 408 هكتارات ووصلت نسبة تنفيذ الفول الصويا إلى 92 بالمئة وبمساحة 220 هكتاراً.

وقال الرفاعي: تم تنفيذ كامل خطة الزراعة في محاصيل الذرة البيضاء البعل التي بلغت 20 هكتاراً ومحصول عباد الشمس البعل وبمساحة 50 هكتاراً واللوبياء الحب البعل بمساحة 47 هكتاراً كما تم تنفيذ الخطة بالكامل لمحصول التبغ البعل بمساحة 14 هكتاراً أما التبغ المروي فبلغت نسبة تنفيذ الخطة 54 بالمئة وبمساحة نحو 198 هكتاراً.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية