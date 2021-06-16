تأمين أكثر من 100 ألف ليتر مازوت لتنفيذ عملية حصاد القمح بالسويداء

السويداء–سانا

وفر اتحاد الفلاحين بالسويداء أكثر من مئة ألف ليتر من مادة المازوت لزوم أعمال حصاد القمح للموسم الحالي.

وبين نائب رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء ركان الصحناوي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الكميات المخصصة لأعمال الحصاد للمساحات القابلة للحصاد والمعتمدة من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي تبلغ للدونم الواحد للمساحات المزروعة بعلاً 2 ليتر وللمزروعة مروياً 3 ليترات.

ولفت الصحناوي إلى أن الاتحاد مستمر خلال الأيام القادمة بتوفير المادة من خلال الجمعيات الفلاحية بالتنسيق مع الروابط التابعة لها والتي تحدد كميات الاحتياج المطلوبة لكل الجمعيات التي تعمل بإشرافها.

وكان اتحاد الفلاحين وفر لزوم تخديم بساتين الأشجار المثمرة بأعمال الحراثة في مناطق الإنتاج خلال الفترة الماضية نحو مليون و219 ألف ليتر.

عمر الطويل