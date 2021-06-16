بعد عودتها للإنتاج الشهر الماضي… دواجن حماة تخطط لإنتاج 10 ملايين بيضة حتى نهاية العام

حماة-سانا

كشف مدير عام منشأة الدواجن بحماة الدكتور فراس سباهي عن خطة المنشأة خلال النصف الثاني من العام الجاري التي تتضمن إنتاج نحو عشرة ملايين بيضة مبيناً أن المنشأة توقفت عن الإنتاج فترة سنة ونصف السنة تقريباً بسبب أعمال إعادة تأهيلها وتوسيع حظائر تربية الطيور وعادت لإنتاج البيض فعلياً منذ منتصف شهر أيار الماضي بوتائر متصاعدة حيث يبلغ إنتاج المنشأة يومياً بين 40 و45 ألف بيضة.

ولفت سباهي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أنه سيتم قريباً رفد المنشأة بأعداد إضافية من الصوص البياض ما سيسهم في تحقيق وفرة في مادة البيض وبالتالي المساهمة في تخفيض الأسعار مبيناً أنه يتم بيع البيض المنتج في المنشأة عبر نافذتي بيع تابعتين للمنشأة واحدة على باب المنشأة والثانية في ساحة العاصي وسط مدينة حماة كما يتم بيع الفائض لمنشآت القطاع العام ومن يرغب من تجار القطاع الخاص.

وأشار سباهي إلى أن المنشأة تتبع نظاماً صحياً متميزاً وإجراءات وقائية لحماية قطيع الدجاج البياض من الأوبئة والأمراض مضيفاً: إنه يتم استجرار كميات كافية من الأعلاف من المؤسسة العامة للأعلاف ذات جودة عالية وأرخص من السوق المحلية ما يخفض التكاليف ويسهم في زيادة الأرباح.

ويبلغ عدد قطيع الدجاج البياض الموجود حالياً في المنشأة 56 ألف طير.

نشرة سانا الاقتصادية