دراسة: علاج (ريجين كوف) يخفض وفيات كورونا في المستشفيات

لندن-سانا

كشفت دراسة بريطانية اليوم أن خليط الأجسام المضادة لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة ريجينيرون الأمريكية للأدوية قلل عدد وفيات المرضى في المستشفيات من الذين لم تنتج أجسادهم أجساماً مضادة للفيروس.

ونقلت رويترز عن الدراسة التي أجراها باحثون بريطانيون قولها إنه وفقاً للتجارب التي أجريت فإن علاج الأجسام المضادة “ريجين كوف” خفض حالات الوفاة التي تحدث خلال 28 يوماً من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا بمقدار الخمس وذلك بين المرضى الذين يعالجون في المستشفيات ولم تحدث استجابة من جهازهم المناعي بإنتاج أجسام مضادة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا العلاج قلّص عدد الوفيات إلى ستة بين كل مئة مريض كما قلّص مدة الإقامة في المستشفى وقلل احتمال احتياج المرضى إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وقال مارتن لاندراي كبير الباحثين الذي شارك في التجربة للصحفيين “كان الناس متشائمين جداً إزاء فاعلية أي علاج مضاد لهذا الفيروس تحديداً بعد دخول المرضى إلى المستشفى” مضيفاً “إن لم تنتج أجساماً مضادة بنفسك فسيفيدك حقاً الحصول على بعض منها عبر العلاجات”.

يشار إلى أن علاج “ريجين كوف” نال الموافقة على الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة للمصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة.