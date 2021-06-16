نواب جمهوريون يطالبون بطرد المستشار الطبي للبيت الأبيض

واشنطن-سانا

طالب نواب جمهوريون أميركيون بإقالة المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي بذريعة سوء إدارته في مكافحة وباء كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين قولها في مؤتمر صحفي بعد تقديمها مع خمسة آخرين من زملائها مشروع قانون يطالب بإقالة فاوتشي: “لم ينتخب هذا الطبيب من قبل الأميركيين ولم يتم اختياره لتوجيه اقتصادنا أو لاتخاذ قرار بشأن تعليم الأطفال من دون مشورة الآباء” وأضافت “مع ذلك سيطر فاوتشي عملياً على حياتنا لمدة عام”.

بدوره قال النائب الجمهوري بول غوسار إن “فاوتشي أعطى نصائح متضاربة بشأن مصدر الفيروس وانتقاله وشراسته وعن فاعلية الكمامات واللقاحات والتباعد ولم يعط معلومات صحيحة بشأن مصدر الفيروس”.

وعرف عن فاوتشي مواقفه المعارضة لسياسات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فيما يخص مواجهة انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة وهو ما جعل ترامب وعدداً من السياسيين الجمهوريين يعادونه ويشككون بقدرته على إدارة حملة مواجهة الوباء.

يذكر أن وباء كورونا ظهر في الولايات المتحدة خلال العام الأخير لرئاسة ترامب حيث تعرضت إدارته لانتقادات حادة بسبب أسلوبها في التعاطي معه مع تصدر الولايات المتحدة القائمة العالمية لعدد الوفيات بسبب الوباء.