النفط يواصل الارتفاع ويقترب من 75 دولاراً

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم مع ارتفاع خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي وتراجع المخزونات.

وذكرت رويترز أن خام برنت ارتفع 64 سنتاً أو 0.86 بالمئة إلى 74.63 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع أمس 1.6 بالمئة فيما زاد الخام الأمريكي 57 سنتاً أو 0.80 بالمئة إلى 72.89 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة وفقاً لمصدرين بالسوق.

إلى ذلك قال مسؤولون تنفيذيون من كبار تجار النفط أمس إنهم يتوقعون أن تظل الأسعار فوق 70 دولاراً للبرميل والطلب بالعودة إلى مستويات ما قبل الوباء في النصف الثاني من العام القادم بعد التعافي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الكبيرة في آسيا مثل الصين.