إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم واعتقال 23 آخرين

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما أصيب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الجلمة شمال شرق جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها في القرية أطلقت الرصاص على الفلسطيني ما أدى إلى إصابته بجروح.

وكان أصيب عشرات الفلسطينيين مساء أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 23 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيتا جنوب نابلس واسكاكا شمال سلفيت وسعير وتفوح وبيت كاحل ويطا والشيوخ في الخليل وعين يبرود شمال شرق البيرة وبرقة شرق رام الله ومخيم طولكرم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 23 منهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.