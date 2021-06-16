معرض الربيع الفني الجماعي في حلب لعام 2021.. الأمل بالإبداع

حلب-سانا

بمشاركة 34 فناناً تشكيلياً افتتح اليوم معرض الربيع 2021 تحت عنوان “الأمل بالإبداع” الذي يقيمه فرع حلب لاتحاد الفنانين التشكيليين في صالة الأسد للفنون الجميلة.

المعرض الذي ضم أعمالاً نحتية ولوحات زيتية من مدارس فنية مختلفة تحدث عنه ابراهيم داوود رئيس لجنة المعارض في فرع حلب لاتحاد الفنانين التشكيليين بانه يعبر عن حالة الانفراج بعد الحرب على سورية في حين وصفه جابر الساجور مدير ثقافة حلب بالرسالة مؤكداً أن حلب مدينة ولادة للفن رغم ما تعرضت له من التدمير الممنهج على يد أصحاب الفكر الظلامي وأن النشاطات الثقافية والفنية المقامة في الشهباء تؤكد أننا قادرون على إعاده إعمار سورية فكرياً وبشرياً.

والتقت مراسلة سانا عددا من الفنانين التشكيليين المشاركين في المعرض حيث أشارت الفنانة التشكيلية نجلاء دالاتي إلى أن لوحتها التي تصور طائر الفينيق تجسد حالة النهوض والتجدد مستخدمة المدرسة الواقعية التعبيرية بألوان فرحة تعبر عن الأمل بالمستقبل رغم كل ما طال بلادنا وأنها ستظل قوية بحضارتها وثقافتها وتاريخها.

وشارك الفنان التشكيلي جوزيف توتونجيان بمنحوتة فنية استخدم فيها أسلوب الحداثة المعاصرة معبراً عن حالة الخروج من التقوقع لافتاً إلى الإقبال لمشاهدة لوحات المعرض الأمر الذي يعبر عن حالة مجتمعية صحية.

الفنان الشاب باسل أحمد تحدث عن لوحته التي تجسد الإنسان وتناقضاته مستخدماً الألوان الزيتية الباردة معتبراً أن المعارض أمر إيجابي للتعرف على ثقافات وقامات فنية ومدارس تشكيلية منوعة.

ومن زوار المعرض اشارت الشابة فاتن الحلو إلى تنوع اللوحات المعروضة وقربها من الواقع من خلال التقنيات الحديثة المستخدمة فيما بين طلال حواري أن ما لفت نظره في المعرض اللوحات التي تعبر عن الحالة السورية وتجسد نهوض سورية من تحت الرماد.

وأشار عبد الرحمن النجار “طالب في كلية الفنون الجميلة” إلى التنوع الموجود في المعرض الذي يجمع عدداً كبيراً من المدارس الفنية التي يتميز بها الفنانون المشاركون.

زينب شحود