منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الصيني في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا

أبو ظبي-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم أمام نظيره الصيني بهدف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الشارقة بختام الدور الثاني من التصفيات المشتركة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وبقي منتخبنا متصدراً للمجموعة الأولى من التصفيات برصيد 21 نقطة ويأتي المنتخب الصيني ثانياً ورفع رصيده إلى 19 نقطة بينما حل منتخب الفلبين في المركز الثالث برصيد 11 نقطة ومنتخب المالديف في المركز الرابع بـ7 نقاط ويحتل منتخب غوام المركز الخامس والأخير دون نقاط وضمن منتخبنا تأهله كمتصدر إلى النهائيات الآسيوية والدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وبالعودة إلى مجريات المباراة فإن الشوط الأول شهد ضغطاً هجومياً للمنتخب الصيني منذ البداية حيث تصدى حارس مرمى منتخبنا إبراهيم عالمة لتسديدة قوية كادت تهز الشباك في الدقيقة الخامسة ولم تهدأ هجمات المنتخب الصيني بعدها بالمقابل استمر عالمة في حماية شباكه حتى الدقيقة الـ 41 التي أعلنت تقدم الصين بهدف مباغت من انفرادة “زهانغ اكسيز هي” لينتهي الشوط الأول بتقدم الصين بهدف دون رد.

وتمكن منتخبنا من إدراك التعادل عبر إياز عثمان الذي سدد كرة قوية استقرت في الشباك في الدقيقة الـ50 من تمريرة متقنة تلقاها من علاء الدالي وأتيحت فرصة التقدم لمنتخبنا في الدقيقة الـ 61 عبر مؤيد عجان من تسديدة جاءت من خارج منطقة الجزاء إلا أن حارس مرمى المنتخب الصيني تصدى لها وفي الدقيقة الـ 69 تقدم المنتخب الصيني بهدف ثان سجله “وو لي” من ركلة جزاء وعزز تقدمه بهدف ثالث عبر “يونغ” في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الصيني.

وضمت تشكيلة منتخبنا للمباراة إبراهيم عالمة وثائر كروما وعمرو ميداني وفارس أرناؤوط ويوسف الحموي ومحمد عنز ومؤيد عجان وكامل حميشة وإياز عثمان وعلاء الدالي ومحمود المواس.