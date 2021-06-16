غريفيث يدعو إلى البدء بعملية سياسية وتسوية شاملة لحل الأزمة في اليمن

نيويورك-سانا

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم إلى البدء بعملية سياسية وتسوية شاملة لحل الأزمة في اليمن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غريفيث قوله خلال إحاطة أخيرة له أمام مجلس الأمن الدولي اليوم قبل تسلمه مهام منصبه وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقاً للإغاثة في حالات الطوارئ.. “يجب البدء بعملية سياسية شاملة وتسوية تشمل الجميع وتبعد اليمن عن حلقات النزاعات” داعياً إلى التزام القيادات السياسية بالحوار بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأضاف غريفيث أن أي تسوية سياسية يجب أن تعكس مصالح شتى الأطراف اليمنية وتضمن مصالح وحقوق المتضررين منوهاً في الوقت نفسه بدور سلطنة عمان في التوسط بين الأطراف اليمنية.

وفيما يتعلق باستمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض القيود الخانقة على المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة أكد غريفيث أن هذا الإجراءات غير مبررة ويجب أن يتم التعامل معها بشكل عاجل.

ويشهد اليمن عدواناً من قبل النظام السعودي وحلفائه منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.