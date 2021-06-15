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العدوان السعودي يرتكب 83 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة

2021-06-15

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 83 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله “إن من بين الخروقات إلقاء طيران تجسسي أربع قنابل على التحيتا وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والجبلية والتحيتا و11 خرقا بقصف مدفعي و58 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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