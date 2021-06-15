الصين تثمن تصريحات بوتين فيما يخص العلاقات الثنائية الروسية الصينية

بكين – سانا

أعربت الصين عن تقديرها لثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص العلاقات الصينية الروسية وتطوير آفاق التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله: إن بوتين أعرب خلال المقابلة التيأجرتها معه شبكة “ان بى سى” الإخبارية الأمريكية عن دعمه للصين فيما يخص قضايا شينجيانغ وتايوان ودحض محاولات تخريب العلاقات الصينية الروسية لافتاً إلى أنه بموجب التوجيه الاستراتيجي للرئيسين الصيني والروسي صمدت العلاقات الثنائية للبلدين أمام اختبار المشهد الدولي المتغير مشكلة مثالاً لنوع جديد من العلاقات بين الدول الكبرى.

وأضاف تشاو أن البلدين قدما الدعم بقوة لبعضهما في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للطرفين إضافة إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأشار تشاو إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفع حجم التجارة والاقتصاد الثنائي بنسبة 6ر23 بالمئة ما أعطى ثقة وزخماً قوياً للاقتصاد العالمي الذي بدوره يكافح ليتعافى من الأزمات التي تحدق به وأضاف أن البلدين تمكنا من مقاومة الفيروسات السياسية والدفاع بشكل كبير عن التعددية والمساواة والعدالة الدولية كما أصبحا قوة مهمة للاستقرار في هذا العالم المضطرب لافتاً إلى أن علينا أن نبلغ أولئك الذين يسعون بكل السبل للتدخل في العلاقات الصينية الروسية وتقويضها وإن محاولاتهم محكومة بالفشل.

ودعا تشاو تلك الأطراف للعودة إلى المسار الصحيح في بناء مجتمع يتمتع بمستقبل مشترك للبشرية ولعب دور بناء في حماية السلام والاستقرار والتطور في العالم.