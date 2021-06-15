الصين: بيان مجموعة السبع افتراء وتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

بكين-سانا

اعتبرت الصين اليوم بيان مجموعة السبع انتهاكاً وتدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للبلاد مجددة عزمها على حماية سيادتها وأمنها وسلامتها.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله خلال مؤتمر صحفي رداً على بيان مجموعة السبع الذي ينتقد الصين: إن “البيان المشترك تعمد الافتراء على الصين والتدخل في شؤونها فيما يتعلق بقضايا هونغ كونغ وشينجيانغ وتايوان” مشيراً إلى أن ” البيان يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة كما أنه يفضح النوايا السيئة للولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى لإثارة العداء عن عمد وتوسيع الخلافات مع الصين”.

وأضاف تشاو: إن “شؤون شينجيانغ وهونغ كونغ وتايوان شؤون داخلية بحتة للصين ولا تتحمل أي تدخل من قوى خارجية” مشدداً على أن الصين لا تتزعزع عن عزمها على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها”.

وبين تشاو أن “العالم متعدد الأقطاب والديمقراطية في العلاقات الدولية هما الاتجاه الذي لا يقاوم في عصرنا وإنه في ظل الظروف الحالية من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يعزز المجتمع الدولي التضامن والتعاون وممارسة التعددية الحقيقية بدلاً من الانخراط في سياسة جماعية قائمة على مجموعات صغيرة وقمع نماذج التنمية المختلفة بالتقسيم الإيديولوجي”.

واعتبر تشاو أن الولايات المتحدة مريضة، وإن على مجموعة دول السبع أن تصف لها العلاج والدواء.

وكانت الصين طالبت أمس دول مجموعة السبع بالتوقف عن محاولات التشهير بها وعن التدخلات الصارخة وغير القانونية في شؤونها الداخلية.