مقتل أربع نساء جراء إطلاق نار في مدينة شيكاغو الأمريكية

واشنطن-سانا

قتلت أربعة نساء وأصيب أربعة أشخاص آخرين جراء إطلاق نار وقع في مدينة شيكاغو بولاية الينوي الأمريكية.

ونقلت وكالة إسوشيتد برس عن مصدر في الشرطة قوله إن مشاجرة داخل منزل في شارع ساوث مورغان بمنطقة أنغلوود جنوب مدينة شيكاغو تحولت إلى إطلاق نار ما أسفر عن مقتل أربع نساء وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وأضافت الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة حيازة سلاح ناري برعاية القانون كإحدى مفرزات الليبرالية الحديثة التي تعطي الفرد حرية منفلتة من أي ضوابط والتي تهدد المجتمع الأمريكي والأسرة ولا سيما في ظل انتشار أعمال العنف والانتحار وجرائم القتل الجماعي.